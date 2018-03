Le partenariat entre le ministère de l’Agriculture et l’institution hollandaise “Orange JASMIJN” vise à soutenir et accompagner la création de projets de développement agricole, selon une approche économique et sociale ciblant les petits agriculteurs et jeunes chômeurs.

Dans ce contexte, Orange JASMINJN a présenté, lors d’une séance de travail, organisée le 29 mars 2018 à Tunis, le plan modèle de la ferme agricole Internationale à Sidi Mansour 1 dans le gouvernorat de Kairouan et les domaines de partenariat avec le ministère de l’Agriculture.

A souligner que le partenariat initié entre l’association et le ministère a débuté en avril 2017 et a abouti à la mise en place d’un programme (signé en octobre 2017) qui comporte la promotion des unités coopératives de production agricole qui devraient être créées et soutenues, notamment en termes de financement.

Le programme de partenariat vise l’exploitation de 40 fermes d’une superficie totale d’environ 24 mille hectares en tant que sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA).

En outre, 18 fermes sur une superficie totale d’environ 10 mille milliers seront dédiées à la création des unités coopératives de production agricole, dont la ferme de Sidi Mansour 1.

Il prévoit également le financement des unités coopératives de production agricole et la programmation de 11.000 hectares de terres non structurées qui seront mises à la disposition des gouverneurs. Ces terres seront répartis entre les jeunes agriculteurs sans emploi ainsi que les diplômés des écoles supérieures agricoles .

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a recommandé d’assurer la bonne exploitation des terres agricoles fertiles conformément aux défis de l’agriculture tunisienne, notamment en termes du développement et d’amélioration de son rendement.