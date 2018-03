La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi sur une hausse de 0,14%, réalisée par le Tunindex à 7 094.70 points, soit un volume d’échanges de 3,910 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre Banque de Tunisie a animé le marché par un volume transactionnel de 0,805 MD à 9,90 D, soit un accroissement de 0,40%.

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 1,63 D, soit une montée de 5,84%, suivi par DELICE HOLDING qui a réalisé une augmentation 4% à 18,20 D.

Le titre CELLCOM quant à lui s’est monnayé à 2,25 D, soit un relèvement de 2,73%.

Dans le vert, MPBS et BEST LEASE ont réalisé respectivement une progression de 2,66% et 2,60% à 3,08 D et 1,97D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a chuté de 3,12% à 0,31 D, suivi par MONOPRIX qui s’est monnayé à 12,08D, soit un déclin de 2,73%.

Le titre AMS, quant à lui a réalisé une détérioration de 2,70% à 1,08D.

Dans le rouge, les titres ATB et ELECTROSTAR ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,16% et 2,12% à 4,51D 2,30 D.