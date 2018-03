La Tunisie, l’Algérie et le Maroc, ont développé, à travers une collaboration entre les agences gouvernementales spécialisées dans la conservation des espèces et le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), (UICN-Med) et le Groupe de spécialistes des antilopes de la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN, une stratégie et un plan d’action transfrontalier pour la conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord, une espèce emblématique menacée de disparition.

Les priorités de conservation identifiées dans le cadre de ce plan de conservation sont en ligne avec le contexte de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) et son programme sur les Antilopes Sahélo-Sahariennes, indique l’UICN, sur son site web.

La gazelle de Cuvier est une espèce endémique de l’Afrique du Nord, dont l’aire de répartition couvre le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Cette espèce est actuellement menacée au niveau mondial et a été classée comme Vulnérable par la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

Elle est l’une des quatre espèces de gazelles présentes en Afrique du Nord, toutes menacées d’extinction, selon la Liste rouge de l’UICN. L’aire de répartition de la gazelle de Cuvier s’étend sur les territoires du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, où elle est confrontée à des menaces communes dont les principales sont le braconnage et la perte d’habitat.

” Les estimations les plus récentes indiquent des populations stables dans quelques sites et un projet de réintroduction a été lancé en Tunisie, ce qui nous donne de l’espoir pour l’avenir. Ces initiatives soulignent l’importance d’encourager des efforts de conservation collectifs et la coopération régionale afin de surmonter les menaces partagées de façon efficace et durable”, a indiqué David Mallon, co-président du Groupe de spécialistes des antilopes de la Commission de sauvegarde des espèces de l’UICN.

En effet, depuis 2012, l’UICN-Med a entrepris une démarche de collaboration avec les trois pays nord-africains pour développer des stratégies de conservation pour des espèces menacées dont la gazelle de Cuvier. Ainsi, cette stratégie aspire à voir d’ici 2050 des populations viables et connectées de gazelles de Cuvier, occupant des habitats naturels sur une aire proche de l’aire de répartition historique.

Les principales parties prenantes des trois pays nord-africains concernés ont identifié sept stratégies d’intervention par rapport à la protection et restauration des populations et gestion de l’habitat, à la sensibilisation et la valorisation, à la recherche et suivi et à la coopération internationale.

Le renforcement des capacités et la reproduction et gestion en captivité seront deux aspects très importants dans l’implémentation de la stratégie.

Ensuite chaque Etat a décliné ces stratégies et défini une finalité pour son territoire, soutenue par des activités à court, moyen et long terme.