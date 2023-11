Intervenant, le 21 novembre 2023, sur les ondes de la radio privée Mosaïque Fm, le jeune chercheur tunisien Nejib Guesmi a annoncé avoir inventé et développé une douzaine de produits plastiques amis de la nature. Entendre par là que les nouveaux produits sont composés de matières biologiques non polluantes. Le plastique ordinaire classique est fabriqué pour mémoire à base de pétrole, matière extrêmement polluante.

Il s’agit de toute évidence d’une grande invention qui va révolutionner le monde du plastique en cette ère où la demande environnementale et écologique devient de plus en plus pressante.

Fruit de travaux de recherche menés à l’Institut royal de technologie de Stockholm, les nouveaux produits plastiques, ont les spécificités techniques suivantes. Selon le chercheur, ils sont fabriqués en deux à cinq minutes à une température ne dépassant pas les 60 degrés. Contrairement au plastique classique qui met des centaines d’années pour se décomposer, ces nouveaux plastiques se dégradent rapidement et deviennent recyclables, après une simple manipulation.

Côté marché et industrialisation des nouveaux produits, Nejib Guesmi a révélé qu’une entreprise néerlandaise a manifesté son intérêt pour cette invention et qu’un accord de partenariat, pour le développement d’autres produits dérivés, sera bientôt signé.

ABS