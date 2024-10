Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a annoncé lundi que tous les centres de formation ont adhéré aux normes écologiques (Vert) et s’orientent vers l’utilisation des énergies renouvelées et renouvelables.

Il a souligné dans une déclaration aux médias, en marge d’une journée d’information sur la formation certifiante spécialisée dans le domaine de la comptabilité carbone qui a été organisée au centre sectoriel de formation en électronique à Denden, que son département s’emploie dans le cadre de la transition énergétique, à généraliser les normes de durabilité dans tous les centres de formation dans notre pays, dont le nombre s’élève à 136 à travers toutes les régions.

“Ces centres ont été dotés d’équipements photovoltaïques pour la production d’électricité à même de réduire la consommation et de rationnaliser les dépenses énergétiques” a-t-il précisé

Le ministre de l’emploi a indiqué que les énergies renouvelables seront utilisées au fur et à mesure dans plusieurs secteurs dont l’hôtellerie, les universités et les mosquées, à même de réduire les coûts de financement du déficit énergétique.

Il a précisé que la question environnementale et la protection des citoyens contre les émissions de gaz à effet de serre est devenu une nécessité dans le contexte des changements climatiques et leur impact sur la vie quotidienne, en vue d’assurer aux citoyens les conditions d’une vie décente et un environnement durable pour les générations futures.