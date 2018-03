L’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) a lancé un appel d’offres pour l’exploitation de l’unité de traitement des déchets ménagers et assimilés pour le prétraitement mécano-biologique des déchets à Djerba.

L’appel d’offres est destiné aux entreprises opérant dans le domaine de traitement mécano-biologique des déchets ou celui d’exploitation des décharges contrôlées des déchets ménagers ou de centres d’enfouissement technique.

Les entreprises tunisiennes exerçant dans le domaine de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilées et celles spécialisées dans le domaine des travaux publics peuvent participer à cet appel d’offres, et ce dans le cadre de groupements solidaires avec une entreprise opérant soit dans le domaine d’exploitation de décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilées ou dans le domaine de valorisation par traitement mécano-biologique des déchets.

En cas de groupement avec une entreprise étrangère opérant dans ces domaines, l’entreprise tunisienne sera la cheffe de fil, précise l’ANGED.