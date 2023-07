La joint-venture tunsio-italienne Ecoti, filiale du conglomérat Al Badr de Rafik et Abdessalem Ben Ayed, a remporté un marché de 14,9MD, pour la gestion de la décharge de déchets de Sfax.

Cette décharge controversée, située à Agareb, a été à l’origine de nombreuses tensions entre les autorités régionales et les citoyens d’Agareb.

La fermeture de cette décharge, au mois de septembre 2021, par suite d’un verdict prononcé par la justice, a eu des répercussions écologiques catastrophiques sur les sfaxiens. La ville a connu, pendant de longs mois, un amoncellement de déchets solides qui n’ont pas pu être levés en l’absence de décharge.

Ce contrat, conclu entre l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), confie à Écoti la responsabilité de la gestion de la décharge contrôlée de Sfax ainsi que des centres de transfert qui y sont associés.

Forte d’une expertise à l’international, Écoti, née en 2008 de la collaboration entre Socobat, une filiale du groupe Al Badr et l’entreprise italienne Deco, est présente en Côte-d’Ivoire, depuis 2018, où elle “assure la collecte et le transfert de plus de 40% des déchets d’Abidjan, la capitale ivoirienne”.

En Tunisie, Ecoti exploite et gère 10 des 12 centres d’enfouissement technique des déchets ménagers et assimilés.

