Bizerte : Le projet “ProtecT” au menu d’un atelier régional

Le projet en faveur de protection du Climat à travers l’économie circulaire en Tunisie baptisé “ProtecT” a été au menu d’un atelier régional organisé à Bizerte en présence des représentants de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et la Coopération allemande au développement (GIZ).

Le PDG de l’ANGED, Badreddine Lasmar, a indiqué que le système de gestion des déchets domestiques existent à travers les centres de transformation et contrôle des déchets a permis de gérer 2,5 millions de tonnes de déchet chaque année.

Le système de gestion des déchets actuel a participé aussi à la création de sources de revenus au profit de 20 mille personnes a souligné le responsable en ajoutant que système de gestion doit évoluer en vue de la création d’entreprises œuvrant dans la valorisation des déchets comme engrais ou comme énergie renouvelable.

De son côté, le coordinateur du projet “ProtecT”, Seif Derouiche, a déclaré à l’agence TAP que ProtecT est un projet de partenariat entre la Tunisie et la Coopération allemande au développement (GIZ).

Financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ) avec un budget de 5 millions d’euros (environ 16,5 millions de dinars), le projet s’étale sur 4 années (juin 2020 à mai 2024) et sera mis en place dans 3 gouvernorats pilotes à savoir Kairouan Gafsa et Bizerte.

Selon la même source, ProtecT a pour objectif le renforcement des capacités des agents et cadres municipaux pour l’intégration des aspects liés à l’économie circulaire et au changement climatique dans la gestion des déchets solides a travers le traitement et la valorisation. Le programme comporte aussi un volet de sensibilisation auprès des jeunes autour de l’importance de la protection de l’environnement à travers une meilleure gestion des déchets.