L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) a recommandé, dans le cadre d’une étude intitulée “Stratégie maritime tunisienne” publiée récemment (mars 2018), d’approfondir les recherches scientifiques relatives aux changements climatiques et à leur impact sur l’activité économique.

L’ITES évoque également la nécessité d’étudier l’impact des changements climatiques sur les exigences de réhabilitation des zones côtières basses, des îles et de leurs infrastructures (ports, routes, zones urbaines, zones agricoles…).

Il recommande aussi de réviser l’étude relative à l’évolution des écosystèmes environnementaux (cours des oueds, bassins des fleuves, sebkhas, lacs côtiers…) et de prendre en considération les modifications, à long terme, des régimes de précipitations et les changements des systèmes d’eau de surface dans l’élaboration des grands projets sur les côtes.

En outre, il invite à élargir le champ d’étude de l’impact des changements climatiques sur les ressources en eaux de surface, et de la récurrence des périodes de sécheresse et de l’érosion du littoral sur les plans de développement.

L’ITES considère nécessaire de mettre en œuvre les mécanismes législatifs et techniques et de concevoir le cadre institutionnel à même de limiter les impacts des changements climatiques sur l’environnement et l’économie.