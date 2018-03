L’histoire retiendra que Total Tunisie et Ennakl Automobiles ont inauguré, ce 27 mars 2018, le 1er “Volkswagen Express Service“ à la station-service Total à Soliman, en présence notamment du DG de Total Tunisie, Mansur Zhakupov, et du PDG d’Ennakl Automobiles, Ibrahim Debache, et des cadres des deux entreprises et de nombreux journalistes.

Pour faire simple, c’est un centre technique dédié aux clients détenteurs de véhicules Volkswagen. Il complète l’offre de produits et services de la station-service Total de Soliman. A souligner au passage que les clients des autres véhicules du groupe Ennakl peuvent eux aussi accéder aux services dudit centre.

Pour ériger ce centre, Total Tunisie et Ennakl Automobiles ont déboursé quelque 350.000 dinars (hors outillage et stock). «C’est un budget limité et donc un risque limité, mais une efficacité rapide et garantie», comme nous l’a expliqué Ahmed Maher Jaïet, DGA d’Ennakl).

Quid des services ?

Ouvert 24h/24 et 7 jours/7, le centre offre des prestations de services & d’entretiens rapides comme la vidange avec les lubrifiants TOTAL QUARTZ recommandés, diagnostic, changement de plaquette de freins, amortisseurs, et ce grâce à une équipe de professionnels formés aux standards du constructeur allemand.

Volkswagen Express Service de Soliman est techniquement équipé de baies d’entretien, de système et d’outillage spécifiques Volkswagen, outre un espace commercial destiné à la vente de pièces de rechange d’origine.

Ce centre est le 1er d’une série d’autres Volkswagen Express Service qui verront le jour très prochainement dans le réseau de Total Tunisie.

Cet accord commercial complète et renforce un partenariat entre Total Tunisie et ENNAKL AUTOMOBILES établi depuis bientôt une décennie.

Par ailleurs, Mansur Zhakupov et Ibrahim Debache diront en substance qu’il s’agit d’une nouvelle approche entre Total Tunisie et Ennakl Automobiles pour et envers leurs clients respectifs, dont l’objectif est de leur fournir la meilleure qualité de service qui soit.

A propos d’Ennakl Automobiles

Ennakl Automobiles est l’importateur et le concessionnaire de six marques du groupe Volkswagen en Tunisie dont Volkswagen et Volkswagen utilitaires.

Le réseau Volkswagen compte 16 agences officielles et 13 points de service répartis dans les principales villes du territoire tunisien.

La satisfaction client étant au cœur de la stratégie d’Ennakl Automobiles, l’entreprise ne cesse d’investir dans le développement de son réseau et la formation des équipes techniques et commerciales.

A propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte près de 300 collaborateurs et génère plus de 4.000 emplois indirects; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et près de 160 stations-service dédiées à la distribution de carburants.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec SunPower et Total Solar. Ses .000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.