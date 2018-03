“La Bourse de Tunis a clôturé, mardi, sur une hausse de 0,51% réalisé par le Tunindex à 7 084,48 points, soit un volume d’échanges de 5,128 millions de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Le titre Banque de Tunisie a animé le marché par un volume transactionnel de 0,743 MD à 9,86 dinars(D), soit un accroissement de 0,10%.

A la hausse, le titre Cellcom s’est monnayé à 2,19 D, soit une hausse de 5,79%, suivi par Best Lease qui a réalisé une augmentation 5,49% à 1,92 D.

Le titre SERVICOM quant à lui s’est échangé à 1,54 D, soit une progression de 4,05%.

Dans le vert, Carthage Cement et Tuninvest Sicar ont réalisé respectivement une progression de 3,68% et 2,83% à 2,25 D et 6,16 D.

A la baisse, le titre MPBS a chuté 2,59% à 3 D suivi par Office Plast qui s’est monnayé à 2,50 D, soit un déclin de 2,34%. Le titre Telnet Holding quant à lui a réalisé une baisse de 1,55% à 8,88 D.

Dans le rouge, les titres UADH et Electrostar ont régressé respectivement de 1,35% et 1,26% à 2,19 D 2,35 D.