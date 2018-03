Une délégation de la ville chinoise Nanjing est actuellement en visite au gouvernorat de la Manouba pour prospecter les opportunités d’investissement dans la région.

Les membres de délégation, qui comprend notamment des représentants du conseil local de la ville chinoise ainsi que le président de l’Association d’amitié tuniso-chinoise, ont eu une rencontre avec le gouverneur de Manouba.

Ils se sont entretenus également avec les députés de la région, des représentants de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et de l’Union régionale des agriculteurs sur les projets de développement et d’investissement dans le gouvernorat de Manouba dans plusieurs activités tels que l’industrie, l’agriculture et le tourisme.

Au programme de la délégation: visite du parc industriel d’El Fejja, d’une entreprise privée spécialisée en fabrication de médicaments, du Campus universitaire de la Manouba, du musée militaire, du village de l’artisanat de DenDen, du centre sectoriel de formation en électronique et du Canal Medjerda-Cap Bon réalisé par une entreprise chinoise.

A noter que Nanjing ou Nankin est la capitale de la province du Jiangsu, à l’est de la Chine. Elle se trouve à environ 300 km de Shanghai, en remontant le fleuve Yang-Tsé, et compte environ 10 millions d’habitants.