Un don de 8 millions de dollars (plus de 19 millions de dinars) pour le financement de projets qui seront réalisés dans le cadre du programme Compact (Accord de partenariat pour promouvoir la croissance économique inclusive pour les Tunisiens) a été accordé par l’agence gouvernementale américaine “Défi du millénaire” (Millennium Challenge Corporation – MCC), qui oeuvre à réduire la pauvreté dans le monde.

Ce don représente environ 5% d’un montant global de près de 300 millions de dollars (721 millions de dinars) qui seront accordés par la suite par ce programme, sous forme de dons, au profit de la Tunisie pour consolider sa croissance économique.

L’accord de don a été signé, jeudi 15 mars à Tunis, par le ministre tunisien de Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, et le représentant de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Ben Moelling.

Il permet de mieux définir les projets financés par le Compact afin de réaliser les objectifs communs de promotion de la croissance et de réduction de la pauvreté en Tunisie, a souligné Moelling.

Ces ressources permettront, ainsi, aux équipes de travail d’entreprendre des études et des travaux préparatoires des projets d’infrastructure, d’effectuer des analyses coûts-avantages des idées de projet proposées, d’accomplir des évaluations environnementales et d’identifier les réformes clés nécessaires pour rendre durables les investissements dans les infrastructures ou promouvoir les investissements du secteur privé outre l’élaboration de budgets détaillés et des plans de travail pour le futur accord du Compact, a-t-il dit.

Il y a un peu plus d’un an, le conseil d’administration de la MCC a choisi la Tunisie comme pays éligible pour recevoir des subventions ce qui constitue une chance supplémentaire pour la Tunisie et illustre la confiance en son potentiel en matière d’accélération de la croissance et la réduction des disparités régionales, a souligné le représentant de l’ambassade américaine à Tunis.

De son côté, Zied Ladhari a souligné que le programme “Compact” porte sur des sujets prioritaires pour le développement économique en Tunisie et finance l’assistance à la Tunisie dans l’amélioration du climat d’affaires et la stimulation du développement.

A noter que le Contrat du “défi du millénaire” vise à apporter à la Tunisie et à d’autres pays le soutien financier et l’appui technique nécessaires dans le cadre de programmes de lutte contre la pauvreté. Il a pour objectif d’aider les pays partenaires à créer des opportunités au profit des catégories et des régions défavorisées à travers des projets de développement basés sur l’intégration sociale des classes défavorisées notamment les femmes.

MCC fournit des subventions et une assistance limitées dans le temps aux pays en développement qui se conforment aux normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et le respect des droits démocratiques. Travaillant avec des partenaires locaux, le MCC s’attaque aux défis les plus urgents auxquels les pays en développement sont confrontés, comme l’électricité, l’eau potable, les droits fonciers, l’éducation et les routes.

Millenium Challenge Corporation (MCC) est une agence gouvernementale américaine établie en 2004, dont l’approche en matière d’aide au développement est basée sur l’appropriation nationale du développement de manière à refléter les priorités du pays et ce par le biais d’un processus consultatif large.