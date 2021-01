L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Donald Blome a salué le programme élaboré par la Tunisie à l’occasion de sa présidence du Conseil de sécurité de l’ONU durant le mois de janvier courant.

Reçu lundi 4 janvier 2021 par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, Blome s’est félicité du niveau des relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, faisant part de la détermination de son pays à renforcer son soutien à la Tunisie dans divers secteurs.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a salué la coordination entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité sur plusieurs questions régionales et internationales dans le cadre de la présidence de la Tunisie de cet organe onusien durant le mois de janvier et en son qualité de membre non permanent pour le mandat 2020-2021.

Par ailleurs, il a mis l’accent sur le partenariat stratégique et diversifié établi entre les deux pays, saluant l’appui continu qu’apportent les Etats-Unis à la Tunisie pour faire face aux défis sociaux et économiques.

La rencontre a permis d’examiner l’état d’avancement des programmes de coopération bilatérale, s’agissant notamment des avancées accomplies dans l’élaboration du programme de l’agence américaine “Défi du millénaire” (Millennium Challenge Corporation MCC) et l’importance d’impulser les investissements américains en Tunisie.

Dans un tout autre registre, les deux parties ont échangé les points de vue sur les développements de la situation en Libye.

L’agence “Millennium Challenge Corporation MCC)” est un instrument de la coopération américaine pour le développement créé par le Congrès américain en 2004.