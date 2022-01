L’état d’avancement des procédures relatives à la signature de l’accord de don de 500 millions de dollars lequel sera accordé dans le cadre du programme ” le défi du millénaire “, et visant à appuyer la Tunisie dans le domaine du développement économique et social, a été examiné par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, lors de sa rencontre, lundi 24 janvier 2022, avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Tunis, Donald Blome.

Ce don américain est destiné à deux secteurs prioritaires de réforme; à savoir le transport maritime et la logistique et l’amélioration de la mobilisation des ressources hydrauliques.

Le conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation (MCC) avait adopté, en juillet 2021, l’octroi à la Tunisie d’environ 500 millions de dollars (environ 1,379 milliard de dinars), pour financer des projets dans les secteurs des transports, du commerce et de l’eau, et ce, dans le cadre du programme MCC-Tunisia Compact.

Il s’agit d’un programme de cinq ans, qui comprend des projets visant à faciliter le commerce avec la Tunisie et à moindre coût en investissant dans la gestion, l’expansion et la numérisation du port de Radès, ainsi qu’à améliorer la gestion et la conservation des ressources en eaux souterraines du pays.

Saïed a évoqué, dans le cadre de cette rencontre, le développement de la coopération bilatérale, au cours de la dernière décennie, sur tous les niveaux et les moyens de la renforcer et de la diversifier dans la prochaine étape.

De son côté, Blome a affirmé la volonté de l’administration américaine de continuer à soutenir la Tunisie dans divers domaines, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et propres et de la diversification des produits et ressources touristiques.

Il a souligné la volonté de Washington de soutenir les programmes de réforme qui seront mis en place afin de donner à l’économie nationale un nouvel élan qui renforcera sa compétitivité et lui permettra de créer de nouvelles opportunités de développement global et durable.