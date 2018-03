Le groupe Telnet vient de connaitre une extension de son site Sfax à la faveur d’un partenariat avec la société française mondiale Ingenico spécialisée dans le domaine de la monétique.

Cette extension permettra d’engager 100 nouveaux ingénieurs, ce qui porte le nombre d’ingénieurs qui travaillent dans le site du groupe Telnet à Sfax de 150 à 250 ingénieurs d’ici fin 2019.

Grâce à cette extension, le site Telnet à Sfax abritera l’activité “Recherche et Développement” pour le compte du Groupe Ingenico en matière des terminaux de paiement électronique et des cartes à puces.

Selon le Directeur général de Telnet Holding Mohamed Frikha, “cette extension constitue un acquis pour la région de Sfax et une opportunité pour renforcer l’employabilité des jeunes cadres”.

Le groupe Telnet, qui compte déjà 500 ingénieurs, est un groupe de sociétés tunisien d’ingénierie et de conseil dans l’innovation et les hautes technologies œuvrant dans les secteurs de la Monétique, Télécom & Multimédia, Aerospace… et ayant des implantations en France, en Allemagne et aux Etats-Unis.