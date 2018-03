La Bourse de Tunis clÃ´ture mardi en progression de 0,4%

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi sur une hausse de 0,40% à 6.829,62 points, soit un volume d’échanges de 4,134 MDT.

Le titre SFBT a animé le marché par un volume transactionnel de 0,915 MDT à 22,90 D, soit un accroissement de 1,32%.

A la hausse, le titre STIP s’est monnayé à 0,98 D, soit une montée de 3,15%, suivi par la BH qui a réalisé une augmentation 2,92% à 21,10 D. Le titre STB quant à lui s’est monnayé à 3,91 D, soit une évolution de 2,89%.

Dans le vert, Assurances STAR et SOMOCER ont réalisé respectivement une progression de 2,58% et 2,50% à 82,45 D et 1,23 D.

A la baisse, le titre SERVICOM a chuté de 3,24% à 1,49 D, suivi par New Body Line qui s’est monnayé à 5,26 D, soit un déclin de 2,95%.

Le titre CARTHAGE CEMENT réalise une détérioration de 2,94% à 2,31 D. Idem pour les titres CELLCOM et Société Ciment de Bizerte qui ont réalisé des baisses respectives de 2,45% et 2,01% à 2,38 D et 1,95 D.