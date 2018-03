La production du triple super phosphate (TSP) a repris à l’usine du Groupe chimique tunisien (GCT) à Mdhila (gouvernorat de Gafsa). C’est ce qu’indique le directeur régional de l’usine, Mustapha Mourad, et ce après un mois de suspension à cause de la rupture du stock et l’arrêt d’approvisionnement en phosphate par la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), en raison des mouvements de protestation, a ajouté la même source.

Mourad estime que la production de l’acide phosphorique et triphosphate retrouvera progressivement son rythme normal dans toutes les usines du groupe suite à la reprise des activités de la CPG la semaine dernière.

Depuis le 5 février dernier, l’activité dans les usines du groupe chimique a été, totalement, stoppée à cause de la rupture de stock de phosphate de provenance des unités de la Compagnie des phosphates de Gafsa. Celles-ci ont été bloquées par des protestataires qui contestent les résultats de la quatrième phase du concours de recrutement de 1.700 agents d’exécution annoncés, le 20 janvier.

Les besoins quotidiens en phosphate pour l’usine de Mdhila s’élèvent à 2600 tonnes. L’usine produit 460 mille tonnes de triple super phosphate par an.