“Il n’y a pas de problèmes entre le chef du gouvernement, Youssef Chahed, et moi”. C’est en tout ce qu’a affirmé le ministre de l’Intérieur, Lotfi Braham, lundi 12 mars à l’issue de son audition par la Commission parlementaire de sécurité et et de défense au sujet des incidents du Tribunal de première instance de Ben Arous.

“Le ministère de l’Intérieur travaille en toute solidarité avec le gouvernement. Il applique les consignes et les directives du chef du gouvernement et coordonne avec lui”, a-t-il précisé.

Le ministère a une dimension sécuritaire pragmatique, ajoutera Lotfi Braham. “Certaines influences politiques peuvent avoir des répercussions sur sa décision pragmatique. Mais en discuter ne signifie pas forcément être en désaccord”, a-t-il.

Sur sa récente visite en Arabie saoudite, Lotfi Braham a indiqué qu’elle s’inscrit dans le cadre des règlements administratifs. Elle s’est déroulée dans le cadre de la transparence totale, avec la permission et la coordination du ministère des Affaires étrangères, a-t-il insisté.

Cette visite, a-t-il encore souligné, se veut un hommage du Royaume de l’Arabie saoudite à l’institution sécuritaire tunisienne, en particulier pour son combat contre le terrorisme et pour la Tunisie de façon générale.

A souligner que plusieurs médias ont fait part récemment d’un désaccord entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et le ministre de l’Intérieur Lotfi Braham.