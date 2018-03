La Bourse de Tunis clôture la séance de lundi sur une baisse de 0.10% réalisé par le Tunindex à 6 802.72 points, soit un volume d’échanges de 4.072 MTND.

Le titre ATTIJARI BANK a animé le marché par un volume transactionnel de 0.682 MTND à 46.20 TND, soit un décroissement de 0.21%.

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 1.54 TND, soit une montée de 5.47%, suivi par TUNINVEST SICAR qui a réalisé une augmentation 2.90% à 5.66 TND. Le titre LAND’OR s’est monnayé à 8.63 TND soit un relèvement de 2.73%.

Dans le vert, SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS et SITS ont réalisé respectivement une progression de 2.15% et 2.12% à 2.85 TND et 2.40 TND.

A la baisse, le titre SOTEMAIL a chuté 2.51% à 1.55 TND, suivi par UADH qui s’est monnayé à 2.18 TND soit un déclin de 2.24%.

Le titre SOTIPAPIER quant à lui a réalisé une détérioration de 2.23% à 3.50 TND.

Dans le rouge, les titres UNIMED et CEREALIS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.02% et 1.73% à 9.70 TND 5.10 TND.