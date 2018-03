La manifestation écologique et culturelle “Saison bleue” sera organisée tout au long du littoral tunisien, et ce du 15 juin au 30 septembre 2018.

Parmi les activités qui auront lieu dans le cadre de cette manifestation, un musée sous-marin, un festival de photos et de peintures sous-marines en plus d’un spectacle musical animé par le musicien tunisien de renommée internationale, Jasser Haj Youssef.

En marge d’une rencontre avec l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, vendredi 9 mars à Monastir, la directrice de l’association “Notre grand bleu”, Manel Ben Ismail, a déclaré que la rencontre avec l’ambassadeur a porté sur le projet “Saison bleue” qui sera organisée dans le cadre d’un partenariat franco-tunisien.

L’association “Notre grand bleu” a dans ce cadre proposé la mise en place d’un musée sous-marin incluant des œuvres de plasticiens qui seront exposées dans plusieurs sites du littoral tunisien”, a indiqué la directrice, précisant que les œuvres seront installées après la manifestation à Monastir.

De son côté, l’artiste Jasser Haj Youssef a annoncé qu’il prépare un spectacle musical reflétant une perception à la fois écologique et artistique s’adaptant à la nature de la manifestation.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur de France en Tunisie a indiqué que le projet “Saison bleue” a pour objectif de “regrouper les 2/3 de la population tunisienne vivant le long du littoral tunisien en plus des 8 millions de touristes qui sont attendus pour l’année 2018”.

Ce projet a aussi pour but de valoriser l’économie bleue et le patrimoine maritime du littoral tunisien, a souligné l’ambassadeur en affirmant que cette manifestation culturelle et écologique permettra d’impliquer plusieurs associations actives dans le domaine écologique et de créer environ 650 mille postes d’emploi.

La manifestation “Saison bleue” sera couronnée par l’organisation d’un forum méditerranéen de la mer à Bizerte fin septembre 2018.