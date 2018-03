Le Président de la République Béji Caid Essebsi a reçu, mercredi, au Palais de Carthage le Président du groupe de la Banque islamique de développement (BID) Bandar Al Hajjar qui effectue une visite de travail en Tunisie du 7 au 9 mars 2018.

Le Président de la République a exprimé son respect pour l’intérêt accordé par le Groupe de la BID à la Tunisie et le choix du pays pour la tenue de sa 43ème réunion annuelle du 01 au 05 avril 2018, renouvelant sa confiance dans la capacité de la Tunisie à réaliser sa croissance économique et sociale.

Le Chef de l’Etat a rendu hommage aux efforts de la BID pour soutenir les projets de développement en Tunisie ainsi que ceux de l’Etat dans la réalisation de projets qui affectent directement la vie des citoyens et contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’infrastructure. Il a salué, dans ce contexte, les projets à réaliser dans la ville de Kasserine, moyennant un financement de la BID.

Le Président de la République a distingué le président du groupe de la BID Bandar Al Hajjar, en le décorant des insignes de Grand Cordon du Mérite, en reconnaissance des contributions de la Banque au soutien du développement en Tunisie.

De son côté, Al Hajjar a souligné l’engagement de son institution à continuer à soutenir les efforts de la Tunisie pour réaliser le développement économique et social dans les différentes régions du pays, pour le bien être des citoyens, notamment dans les secteurs prioritaires.

Al Hajjar a passé en revue la coopération entre la Tunisie et la BID depuis les années 70 et informé le Président de la République des projets en cours de réalisation ainsi que des futurs programmes de coopération dans les domaines de la santé, l’éducation, l’emploi, l’électricité et l’assainissement ainsi que l’appui au secteur privé.