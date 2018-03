Le séminaire sur la presse sportive, qui coïncide avec l’accueil par la Tunisie des travaux de la 33e assemblée générale de l’Union arabe de sport militaire, a débuté mardi 6 mars dans la banlieue nord de Tunis.

La séance d’ouverture s’est déroulée en présence du général de brigade Abdelwahed Belati, inspecteur général des forces armées tunisiennes, le colonel Hedi Ben Bakr Qahtani, président de l’Union arabe de sport militaire, Mohamed Jamil Abdelkader, président de l’Union arabe de presse sportive, ainsi que des dirigeants militaires, hauts officiers des délégations des pays participants et des journalistes de Tunisie et de pays arabes.

Dans son allocution d’ouverture, au nom du ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zebidi, le Colonel Belati a souligné que l’accueil par la Tunisie des travaux de l’assemblée générale de l’Union arabe de sport militaire traduit sa volonté de promouvoir le sport militaire et civil et sa contribution à voir le sport militaire arabe briller au plan national, régional et international.

Il estime également nécessaire d’encourager la femme arabe à prendre part aux activités sportives militaires et à participer aux manifestations sportives militaires à l’échelle arabe, continentale et internationale, se félicitant de la place de la femme dans le milieu militaire et sa capacité à assumer sa responsabilité.

Colonel Belati a souligné l’importance d’accorder un grand intérêt à l’éducation physique sportive militaire, “pierre angulaire” pour relever le degré de préparation des forces militaires et former les militaires dans les différentes disciplines.

Il a aussi évoqué la contribution du séminaire à faire connaître l’Union arabe de sport militaire, affirmant que la presse sportive est un partenaire dans la promotion du sport militaire.

De son côté, le colonel Hédi Ben Bakr Qahtani, président de l’Union arabe de sport militaire, a souligné la nécessité de relancer les championnats militaires arabes, rappelant les difficultés que rencontrent certaines disciplines sportives militaires dans certains pays arabes.

Il invite les pays membres à accueillir le plus grand nombre possible de championnats militaires, faisant remarquer que la presse sportive joue un grand rôle dans la mise en valeur des performances des sportifs militaires arabes accomplies dans les compétitions internationales.

Les travaux du séminaire ont par ailleurs enregistré un exposé sur les activités de l’Union arabe, ses objectifs, ses commissions et programmes d’action et une communication sur l’importance du sport dans l’amélioration de la condition physique des militaires et son influence sur l’élite militaire et civile.

Au cours de la deuxième journée (mercredi), il est prévu l’examen de la place du sport militaire dans la presse sportive, les attentes du sport militaire vis-à-vis de la presse sportive et l’annonce des recommandations.