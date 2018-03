L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, avec 112 voix pour, un accord de crédit, en vertu duquel le Fonds saoudien pour le développement (FSD) accorde à la Tunisie 318 millions de riyals saoudiens (202 millions de dinars), en vue d’achever la deuxième phase du programme du logement social, d’un coût global de 235 MDT.

Le projet, qui vise à fournir 20.000 logements sociaux, selon des critères précis, comporte l’achèvement de travaux de génie civil et de réseaux de services publics ainsi que des services d’ingénierie et l’élaboration de dossiers de conception et d’appel d’offres.

Les députés ont soulevé, lors de la séance plénière, tenue mardi 6 courant, à laquelle a assisté le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, de nombreuses questions, notamment “l’absence d’objectivité et de transparence dans l’attribution de ces logements”, ainsi que l’exclusion de certains d’entre eux et l’absence des habitations de qualité.