La Banque africaine de développement (BAD) va apporter une aide financière de plus de 5 millions de dollars pour les études de faisabilité du projet de construction de 20 000 logements à coûts abordables au Togo.

Cette assistance technique a pour objectif de faciliter la structuration du projet (au plan juridique et institutionnel) et de prendre en charge le financement des études de viabilisation du site pilote de Kpomé.

Ce projet va contribuer au démarrage rapide du programme et garantira aux ménages à revenus faibles et intermédiaires, un accès à la propriété d’un logement décent.

La Banque ouest-africaine de développement va également contribuer pour 600 millions de francs CFA. Le projet est structuré en trois composantes principales : l’appui à la structuration du programme de construction de logements à coûts abordables, les études d’aménagement du site pilote de Kpomé et la gestion du projet.

L’ensemble du territoire togolais est concerné par l’opération, mais la banlieue de Kpomé sera le site pilote. Les résultats attendus de ce projet sont nombreux et variés, notamment un impact direct et positif sur les déterminants sociaux de la vie des gens tels que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, aux soins de santé, à la nourriture et aux opportunités économiques.