Le deuxième laboratoire FabLab, espace de découverte des compétences des jeunes de la région intéressés par le numérique et le développement de leurs capacités scientifiques, en concrétisant leurs idées par des projets réels, grâce à l’utilisation des moyens numériques modernes, a été ouvert, vendredi 2 mars, au collège pilote de Gabès.

Cet espace, ouvert par le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, s’inscrit dans une initiative lancée par Orange Tunisie et la Fondation Orange ainsi que l’Association ‘jeunes sciences” de Tunisie (AJST).

Le laboratoire scientifique, qui comprend les derniers appareils numériques, tels que les imprimantes tridimensionnelles, les découpeuses au laser, les unités de numérisation 3D et autres, est ouvert aux jeunes entrepreneurs, aux étudiants, aux élèves et aux jeunes passionnés par le monde de l’innovation numérique. Il offre également, à ces jeunes, un encadrement assuré par une équipe d’experts.

Le ministre a souligné l’importance de cet espace scientifique dans le renforcement des capacités scientifiques des jeunes et l’investissement de leur intelligence dans des projets innovants qui les aident à réussir et briller aux niveaux national et international, mettant l’accent sur la nécessité de former et superviser ces jeunes.

Il convient de noter qu’environ 180 étudiants des différentes localités de la région et de tous les niveaux scolaires sont actifs dans le Club des jeunes et de la science à Gabès qui a bénéficié des services de ce laboratoire.

Plusieurs d’entre eux ont réussi à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la science et de la technologie et ont participé à des expositions organisées à l’intérieur et à l’extérieur du pays.