Du 21 au 27 juin 2019 s’est déroulé le Workshop de fabrication de machines 3D « Machine Building Workshop : Makers for Tunisia », dans les locaux du Fablab ENIT. Ce workshop s’inscrit dans le cadre du projet Open Lab “Places of Incubovation”, financé par la BMBF (Ministère Allemand de l’éducation et de la recherche).

Le but du workshop est de prouver qu’il est facile de fabriquer des machines open source et que ces dernières peuvent être un vecteur d’innovation pour notre pays.

Cet événement constitue une première pour notre pays. Une cinquantaine de Makers de différents Fablabs de toute la Tunisie étaient présents aux ateliers. Ils étaient encadrés par des instructeurs de la Tunisie, l’Allemagne, le Nigeria, l’Italie et le Yémen. Parmi les machines qu’ils ont construites, en seulement 6 jours, il y avait : une fraiseuse CNC Open 5 axes, une machine Open FDM (la plus grande machine Open source en Afrique) et une machine-outil numérique Open 3-en-1 (une imprimante 3D, une tête laser et une tête CNC).

L’évènement s’est conclu le 27 juin avec l’exposition et la présentation des machines fabriquées, et la tenue de deux panels de discussion sur l’impact de la production digitale open source, pour l’université et l’industrie. Cette journée a été également marquée par la présence de différents Fablabs tunisiens, de représentants de l’Université Helmut Schmidt de Hambourg ; ainsi que de nombreux invités du monde industriel, académique et institutionnel.

Avec l’événement « Machine Building Workshop : Makers for Tunisia », le Fablab ENIT a franchi un nouveau cap dans le développement de la production digitale OpenSource en Tunisie. Il pourra ainsi accompagner d’autres établissements et Fablabs dans la réplication de ces workshops au niveau national.