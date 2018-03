“La gestion des droits d’auteur et des droits voisins dans le secteur des arts visuels et de la reprographie”, c’est le thème d’un séminaire de sensibilisation qui aura lieu les 6 et 7 mars à l’initiative de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en coopération avec l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV).

Atour d’un échange d’expériences, les interventions porteront notamment sur la gestion collective dans le secteur des arts visuels, la gestion collective du droit de la reprographie, la gestion collective du droit de suite en Tunisie, la gestion collective de la reprographie : conditions principales, rémunération, stratégies d’application.

Participent à cette rencontre notamment des professeurs universitaires, des chercheurs en droit de la propriété intellectuelle, les représentants de l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), dont Youssef Ben Brahim, directeur général, et d’éminents expert étrangers dont Romain Durand, responsable du droit de suite à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) à Paris, Olav Stokkmo, Conseiller international à Oslo, Pierre-Olivier Lesburguères, Conseiller politique à la Fédération internationale des organisations gérant les droits de reproduction (IFRRO) à Bruxelles, Sandra Chastanet, Directrice au Département ayants-droit et affaires internationales du Centre français de l’exploitation du droit de copie (CFC) à Paris.