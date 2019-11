La Revue tunisienne des droits d’auteurs (RTDA), nouvelle publication semestrielle bilingue, a été présentée mardi 12 novembre à Tunis.

Le premier numéro, paru au mois d’octobre 2019, est accessible en deux langues, française et arabe. La Revue est éditée par l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV), chez la Maghrébine pour l’impression et la Publication du Livre. Le numéro inaugural est élaboré en partenariat avec l’Union des écrivains tunisiens (UET).

La présentation a été marquée par la présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, outre les spécialistes en matière des droits d’auteurs et de propriété littéraire et artistique.

Le ministre a estimé que les droits d’auteurs et de propriété littéraire et artistique sont au b.a.- ba de l’action culturelle qu’il serait important de respecter. Il a valorisé la sortie de cette publication qui, dit-il, “constitue un pas important dans la diffusion et le renforcement de la culture des droits d’auteurs notamment côté juridique”.

Evoquant les objectifs de la Revue, Youssef Brahim, directeur général de l’OTDAV, a parlé du développement du cadre juridique en matière des droits d’auteurs, à accomplir par une éventuelle contribution des spécialistes en la matière. “La pérennité de la revue devra aider à enraciner la culture des droits d’auteurs et le développement de la recherche et les études dans le secteur”, a-t-il affirmé.

Certains participants ont proposé la publication trimestrielle de la Revue, au lieu de la périodicité semestrielle actuelle, alors que d’autres ont suggéré la création d’un site pour une version électronique de la Revue, accessible à un plus grand nombre de lecteurs.

Ce premier numéro est formé d’un comité honorifique de 6 personnalités, à savoir Mohamed Zine Elabidine (ministre des Affaires Culturelles), Raja Ben Slama (Directrice générale de la Bibliothèque nationale de Tunisie – BNT), Taieb Rached (Premier président de la cour de Cassation) et les Universitaires Sami Boustanji, Neila Chaabane et Nébila Mezghani.

La Revue est éditée sous la direction de Youssef Ben Brahim, responsable de la publication, avec au comité de rédaction, Slaheddine Lahmadi (président de l’UET), Neji Khachnaoui (directeur du Centre de la communication culturelle), en plus d’une avocate et deux universitaires. Trois membres de l’OTDAV sont à la coordination de la rédaction.

Un tirage de 1000 copies a été effectué pour le premier numéro paru en version arabe de 42 pages et française de 32 pages. Il est formé d’articles scientifiques et littéraires traitant de sujets en lien avec les droits d’auteurs et de propriété littéraire et artistique, à l’instar du concept d’innovation dans la jurisprudence et la législation tunisiennes en la matière.

L’éditorial, dans la partie française et arabe, est signé par le ministre des Affaires culturelles qui s’attarde sur la stratégie nationale dans la valorisation de l’action culturelle et artistique ainsi que les divers aspects du développement de la scène à travers divers outils pour la réforme des juridictions en la matière.

Dans la partie francophone de la Revue, sont publiés des articles sur “Les droits d’auteur … La Grande bataille”, “L’évolution de la protection et de l’enseignement de la propriété littéraire et artistique en Tunisie”, “La copie privée numérique” et “La gestion collective du droit de suite en droit tunisien”.

Un article intitulé “L’affaire du Selfie réalisé par un signe, peut-elle être source d’enseignement sur le droit d’auteur” est signé Andres Guadamuz, maître de conférences à l’Université du Sussex au Royaume-Uni.

Ce numéro est également orné de témoignages et photos d’artistes et créateurs comme Jalila Baccar, Oussama Farhat, Naceur Sammoud, Hassen Doss, Chahrazade Helal et bien d’autres.

La seule copie de la RTDA est accessible à 10 dinars pour les entreprises et 5 dinars pour les individus. L’abonnement annuel est proposé à 20 dinars, pour les deux numéros édités par an.