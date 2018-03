Le Centre technique du tapis et de tissage ouvrira, d’ici fin mars 2018, la première station de lavage de tapis fait main à Denden, a indiqué à l’Agence TAP, Sabrine Douihech, représentante du centre rencontrée dans son stand au Salon du tourisme tunisien “MIT 2018” organisé du 28 février au 3 mars au parc des expositions du Kram.

La réalisation de cette station de lavage de tapis fait main a bénéficié d’un don de 500 mille euros accordé par le Centre culturel turc, a-t-elle précisé.

Le domaine du tapis et de tapissage souffre actuellement des problèmes de la rareté de la main d’œuvre qui devient de plus en plus réticente pour exercer ce métier, a-t-elle ajouté.