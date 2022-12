A l’ouverture de la 11ème édition de la Foire du tapis, des tissages ras et des fibres végétales, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a lancé un appel aux jeunes à s’orienter vers les métiers d’artisanat, un secteur qu’il qualifie de “prometteur” et de “pourvoyeur d’emplois”.

Visitant la Foire qui se tient du 14 au 25 décembre au Parc des expositions du Kram, Belhassine a rappelé les incitations à l’investissement dans ce secteur qui devrait enregistrer des exportations d’une valeur de 130 millions de dinars.

Il a fait savoir que son département œuvre, en collaboration avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) et le ministère de la Formation professionnelle, à mettre en place des mécanismes d’appui à l’investissement et d’incitation à la formation professionnelle dans le secteur afin de préserver l’identité tunisienne et de garantir la non disparition des métiers de l’artisanat.

Belhassine a souligné que cette édition, à laquelle participent 160 exposants (contre 110 pour la dernière édition), regorge de créateurs et de jeunes entrepreneurs dans le domaine du textile (tapisserie, tapis…) et des fibres végétales, appelant les citoyens tunisiens à acheter les créations artisanales à la place des produits importés pour encourager le produit national et soutenir les artisans qui ont traversé des difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19.

Par ailleurs, il appelle les entreprises publiques et les ministères à consacrer au moins 20% du budget alloué à l’approvisionnement aux produits artisanaux pour favoriser la pérennité du secteur, qui représente 6% du PIB et emploie plus de 350 mille artisans.

La 11ème édition de la Foire du tapis, des tissages ras et des fibres végétales se tient au palais des expositions du Kram parallèlement aux Salons “Dar Déco” et “Tunisie Porcelaine”.

160 artisans et artisanes venus des différents gouvernorats (Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Kasserine, Sfax, Siliana, Gafsa, Le Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Tozeur, Béja, Kébili…), participent à cet événement.

Il s’agit d’une manifestation sectorielle qui tend à soutenir l’activité de la filière tissages en boostant les ventes, à faire connaître le produit dans sa diversité, à donner une impulsion qualitative à la création et la recherche, selon l’ONAT.

En plus de l’espace commercial, l’espace d’inspiration dédié cette année, aux “nattes Abadi” de Kasserine et les fibres végétales appelé “Samar” Nabeul, propose aux visiteurs un ensemble d’anciennes pièces des deux gouvernorats (Halfa de Kasserine ou Nattes de Nabeul) qui reflètent la diversité de couleur, de design et de motifs et qui sont utilisé dans la décoration.