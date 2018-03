Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, a affirmé, mercredi, que “les défis économiques et de développement auxquels sont confrontés les pays arabes peuvent être relevés en renforçant la coopération entre ces pays et en mettant à profit les potentiels dont ils disposent”.

S’exprimant à l’occasion de l’ouverture, à Tunis, du Congrès de la complémentarité économique arabe, qui se tient du 28 février au 1er mars 2018, sur le thème “la complémentarité économique arabe : réalisations et perspectives”, le ministre a ajouté que “la complémentarité économique entre les groupements régionaux (Europe, Asie, Etats-Unis) représente environ 60%, alors que les échanges interarabes représentent à peine 10%, bien que toutes les conditions soient réunies pour rehausser ces échanges à des niveaux meilleurs”.

Le ministre a par ailleurs souligné la nécessité d’améliorer le climat des affaires dans les pays arabes et de développer les systèmes de financement publics et privés, afin d’encourager l’initiative privée.

Il a, en outre, estimé que “le progrès rapide des mécanismes de production de l’économie mondiale, nécessite d’être suivi par les pays arabes, à travers le renforcement de leur compétitivité et le développement de la coopération économique entre eux”.

Ces pays gagneraient aussi, selon le ministre, à concentrer leurs efforts sur les grandes réformes dans les domaines du savoir, des technologies modernes, de développement des compétences humaines et de la bonne gouvernance.