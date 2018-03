Le Salon de l’entreprise, dans sa 8ème édition, a démarré mercredi 28 février et se poursuivra jeudi 1er mars 2018 à la Foire internationale de Sfax. Il sera inauguré cet après-midi du mercredi 28 février, par le ministre de l’Industrie et des PME.

Organisée par le Centre d’affaires de Sfax qui relève de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS), cette édition à l’instar des précédentes, promet autant qu’elle promeut, par l’organisation, la qualité et le nombre d’exposants (plus d’une centaine), mais également par la qualité des sujets traités lors des conférences, et la présence de nombreux étrangers (Libye, Algérie, Maroc, France, Soudan, Pologne et de Russie).

Rappelons au passage que le Centre d’affaires de Sfax, qui est un établissement public d’intérêt économique placé sou la tutelle du ministère de l’Industrie et des PME, a cinq missions essentielles : participer à l’implantation de la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes, inciter à la création d’entreprises, accompagner les jeunes promoteurs, soutenir les investisseurs tunisiens et étrangers, et promouvoir l’investissement dans la région.

Du coup, Ikram Makni, directrice du Centre d’affaires de Sfax (CAS), ne peut qu’être ravie de cette initiative qui a semble avoir des échos hors des frontières nationales.

Et sur le plan national, le Salon de l’entreprise fédère de plus en plus de monde, de l’entreprise à l’université en passant par les organismes d’appui et plusieurs départements ministériels (Commerce, Industrie, Développement, Formation professionnelle, Santé et, figurez-vous bien, celui de l’Intérieur). C’est dire !

Mais s’il en est ainsi, c’est parce qu’il s’agit d’une manifestation économique, où parle entrepreneuriat, création d’entreprise, financement de l’entreprise, innovation, développement, franchise et partenariat. Des thèmes qui intéressent tout le monde ou presque, entre autres ceux qui ont des idées et souhaitent les transformer en projet, mais aussi les banquiers et autres fonds d’investissement.

Concernant les exposants, on y trouve des grosses pointures, avec une organisation des stands d’une rare efficacité au point que le visiteur n’a besoin de personne pour se repérer.

En effet, hormis quelques exposants éparpillés ici et là, le bâtiment d’exposition est divisé en catégorie et en village. Ainsi, on compte six villages qui correspondent aux six ministères (et les organismes et entreprises qui relèvent de leur compétence) qui participent à cette 8ème édition, à savoir :

Village du ministère de l’Energie et des Mines

Village des ministères du Commerce et de l’Industrie

Village du ministère du Transport

Village du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi

Village du ministère du Développement

Village du ministère de la Santé.

Financement, Franchise Expo Sfax, start-up, développement de l’entreprise constituent les catégories d’exposants.

Parallèlement il se tient également la 3ème édition de Franchise Expo Sfax dont l’objectif est de promouvoir les franchiseurs et masters franchisés tunisiens et étrangers à travers l’élargissement et le développement de leurs réseaux grâce à des rencontres privilégiées permettant des échanges des idées…

Le Salon de l’emploi “Job City“ se tient lui en partenariat la JCI. C’est un espace qui allie recrutements, orientations, informations et conseils. L’objectif étant de débattre de la problématique d’employabilité en Tunisie avec une nouvelle approche : induire les étudiants et les nouveaux diplômés à identifier leurs atouts et leurs compétences. On appellera cela la maïeutique socratique. Bien vu !

Par ailleurs, trois séminaires sont organisés en marge du Salon : le premier porte sur «les mécanismes de financement et de développement des PME», le second aborde les missions et programmes d’appui aux exportateurs», alors que le troisième traite du «développement et de la promotion des enseignes tunisiennes».

Ensuite, un colloque a lieu sur deux jours sur la «création et le développement : enjeux et perspectives».

Enfin, un forum se penche sur «la situation et les perspectives de l’investissement en Tunisie».

Comme vous aurez remarqué, l’organisation du Salon de l’entreprise nécessite donc la mobilisation de gros moyens, humains et financiers. Mais Mme Makni a pu trouver de solides soutiens, comme elle l’a indiqué dans son intervention (Groupe SOPAL, UIB, ATB Zitouna TAMKEEN…), sans oublier Wifak Bank qui expose sur un grand stand.

Concernant les visiteurs, difficile de dire combien ils seront tout au long du Salon, mais les premières impressions indiquent qu’ils seront très nombreux.

Pour terminer, nous aurions espérer voir au moins quatre ministres faires le déplacement ici à Sfax : ceux chargés de l’Industrie, du Développement et de l’Investissement, des Fiances et du Commerce. Mais au final on n’aura que le ministre de l’Industrie. C’est déjà ça !

Tallel BAHOURY