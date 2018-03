Le collectif associatif de Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine formé de 11 associations locales dans le cadre du projet ADEL (Agissons ensemble pour un développement local concerté) a appelé, mardi, à l’accélération de l’adoption du projet sur l’économie sociale et solidaire.

“Ce projet de loi, actuellement en cours de finalisation par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, constitue le levier du développement durable local”, a souligné Anis Lassoued, chef du projet ADEL lors d’une conférence organisée à Tunis pour annoncer les résultats du projet ADEL qui prend fin demain 28 février 2018.

Lancé en décembre 2015 par le bureau de Tunisie de l’organisation non gouvernementale d’aide au développement Mercy Corps, le projet ADEL est un programme visant à appuyer l’employabilité, l’entrepreneuriat et le développement local dans les gouvernorats de Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid.

Selon Anis Lassoued, ce projet vise aussi à garantir aux jeunes, souvent marginalisés dans ces régions, un meilleur encadrement pour accéder au marché de l’emploi et soutenir toute démarche entrepreneuriale.

Financé par l’Union Européenne et la coopération britannique (DFID), ce projet a permis, d’après la même source, la création de 130 postes d’emploi, l’attribution de 22 prêts d’honneur accordés par le réseau associatif français de financement, la création de trois clubs Entreprendre dans les instituts supérieurs des études technologiques de Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid, la sensibilisation de 250 jeunes à l’entrepreneuriat, le renforcement des capacités de 70 professionnels pour fournir des services de qualité sur l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat ainsi que l’accompagnement de 40 jeunes pour l’élaboration de leurs plans d’affaires et de 7 autres pour accéder à un financement.

Parmi les autres résultats du projet, l’intervenant a cité le développement d’une vision partagée des priorités de développement économique dans les régions de Gafsa, Sidi Bouzid et Kasserine et la formation du collectif associatif constitué pour mener des campagnes de plaidoyer auprès de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et du gouvernement pour l’amélioration et l’adoption du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.

“Eloignés des principaux centres économiques du pays et de la capitale, l’essor économique des régions de Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid, nécessite le développement d’outils locaux d’aide à la prise de décisions permettant de dynamiser le tissu économique local”, a ajouté Anis Lassoued, estimant que l’amélioration et l’adoption dans les plus brefs délais du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire permettra de générer des sources de revenus et de créer des postes d’emploi pour lutter contre le chômage et garantir l’inclusion des groupes marginalisés dans les régions intérieures.

S’agissant de l’amélioration du projet de loi, l’intervenant a signalé que le collectif associatif recommande par exemple que cette loi ait la forme d’une loi cadre et non d’une loi organique, outre la clarification de la définition de l’économie sociale et solidaire et de ses objectifs qui doivent mentionner clairement la création de postes d’emploi, la promotion de l’emploi décent et l’impulsion de l’initiative collective ainsi que la structuration des activités informelles et l’amélioration de la qualité de vie pour la réalisation du confort social et économique du citoyen.

Présente en Tunisie depuis 2011, Mercy Corps contribue à l’amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes et à la garantie d’un environnement inclusif pour réduire les causes de marginalisation, de radicalisation et de migration pour les populations vulnérables.