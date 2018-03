Une mission économique itinérante multisectorielle a entamé, depuis lundi, une tournée, à Singapour, Malaisie et Thailande, en vue d’examiner les moyens susceptible d’équilibrer les échanges commerciaux avec ces pays, prospecter de nouveaux marchés d’exportation des produits tunisiens, attirer les investissements et promouvoir la destination touristique Tunisie.

Cette mission, la première du genre et qui se poursuivra jusqu’au 3 mars 2018, s’inscrit dans le cadre des démarches adoptées par la Tunisie pour s’ouvrir sur de nouveaux marchés pour exporter le produit tunisien et promouvoir la destination d’investissement et touristique Tunisienne dans cette région, caractérisée par un dynamisme économique et un grand potentiel d’investissement et d’un taux de croissance de 4,5% par an, selon un communiqué du ministère des affaires étrangères, publié mardi.

La mission est composée particulièrement d’hommes d’affaires actifs dans les domaines d’industries mécaniques, électriques, d’engrais chimiques, des technologies de communication et d’information, des produits alimentaires et organiques, du meubles outre des représentants des structures officielles tunisiennes et des organisations économiques nationales.

Les membres de la mission, conduite par le secrétaire d’Etat chargé de la diplomatie économique auprès du ministre des affaires étrangères, Hatem Ferjani, devrait effectuer une série de rencontres de haut niveau avec de hauts responsables dans les ministères des affaires étrangères des trois pays asiatiques et des organisations concernées par les dossiers économiques, commerciaux, de développement et d’investissement, en plus de l’organisation de forums économiques et des rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues dans les pays concernés.

A rappeler que cette mission économique tunisienne vers les trois pays asiatiques sera suivie par des missions semblables en vue de réaliser les objectifs mis en place par le gouvernement, selon la même source.