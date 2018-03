Une mission sur l’environnement des affaires et le développement du secteur privé a été organisée du 19 au 23 février 2018 aux Pays-Bas, dans le cadre de la coopération tuniso-néerlandaise, par la Tunisia Investment Authority-TIA- (Instance tunisienne de l’investissement), conjointement avec l’Agence des entreprises néerlandaises (RVO) et l’ambassade des Pays-Bas en Tunisie.

Cette mission a permis plusieurs échanges et networking entre les opérateurs économiques des deux pays. Ainsi, les membres du Conseil stratégique de la TIA ont discuté avec leurs homologues des différentes expériences en matière de dialogue public-privé et des politiques et actions d’incitation aux investissements.

A cette occasion, la CONECT et VNO-NCW ont signé un accord de collaboration mutuelle.