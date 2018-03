La 24ème édition du Marché international du tourisme (MIT) se tiendra du 28 février au 3 mars 2018, au parc des Expositions du Kram (banlieue nord de Tunis), sous le slogan “la reprise du tourisme tunisien”, avec la participation de 120 exposants tunisiens et étrangers.

Lors d’une conférence de presse, organisée jeudi 22 février à Tunis, Afif Kchouk, organisateur dudit Salon, a souligné que cette édition enregistrera la participation de plusieurs pays, dont l’Algérie, l’Egypte, l’Indonésie, l’Afrique du Sud, le Cameroun et le Congo. Diverses spécialités dans les domaines de l’hôtellerie, des agences de voyage, de la restauration, des stations de thalassothérapie, du transport, de la culture, des loisirs, du tourisme maritime et du golf sont prévues au programme de cette manifestation.

En outre, des conférences et ateliers sur la réalité et les perspectives du tourisme tunisien ainsi que du tourisme écologique seront organisés dans le cadre de cette manifestation qui vise à faire de la Tunisie la capitale du tourisme maghrébin, euro-méditerranéen, africain et international.

Kchouk a précisé que cette édition enregistrera l’organisation de cinq salons dédiés au secteur touristique, lesquels visent la promotion de la destination tunisienne.

Il s’agit du “MIT” (tourisme, voyages et loisirs), ” SPA EXPO” (thalasso et spa), “HORECA EXPO” (équipement et services pour l’hôtellerie et la restauration), “BOAT SHOW” (plaisance et activités nautiques) et “GOLF & SPORTS SHOW” (golf et équipements sportifs).

Kchouk a rappelé que ces manifestations se tiendront sous le signe de la reprise du secteur qui a enregistré plus de 7 millions d’entrées touristiques et 2,8 milliards de dinars de recettes en devises en 2017.