La ministre du Tourisme, Selma Elloumi Rekik, s’est montrée optimiste quant aux perspectives de la saison touristique 2018, “nous nous attendons à accueillir au moins 8 millions de touristes cette année, contre plus de 7 millions de touristes ayant généré des recettes en devises de 2 800 millions de dinars, en 2017”.

Inaugurant mercredi, la 24ème édition du Salon du tourisme tunisien “MIT 2018” qui se tient jusqu’au 3 mars au parc des exposition d’El Kram, Elloumi a déclaré aux médias que le nombre de touristes algériens ayant visité la Tunisie, jusqu’à cette date a augmenté de plus que 30%.

Elle a fait savoir qu’une visite sera organisée la semaine prochaine, en Russie pour établir des rencontres avec des tours opérateurs et des responsables du tourisme, russes.

Nabil Bezouich, chef de cabinet de la ministre du Tourisme a précisé à l’Agence TAP que “les entrées touristiques ont atteint, 662 mille 680 visiteurs, jusqu’au 20 février 2018, soit une hausse de 19% par rapport à la même période de 2017. Les recettes touristiques jusqu’à cette date, se sont élevées à 245 millions de dinars (MD), en progression de 16%”.

A contrario, les nuitées touristiques ont régressé de 6%, à 706 mille nuitées, à fin janvier 2018, par rapport à la même période de 2017.

Selon Afif Kchouk, organisateur du MIT, cette nouvelle édition du salon se tient cette année sous le thème de la reprise. Elle enregistre la participation de 120 exposants spécialisés dans 5 domaines d’activités relatifs au tourisme, voyages et loisirs, thalasso et spa, équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration, la plaisance et activités nautiques, et golf et équipements sportifs.

Le secteur de l’artisanat et les régions sont présents cette année, au MIT, outre la participation à cette manifestation, de certains pays étrangers tels que le Cameroun, l’Indonésie, l’Italie, la France et la Turquie.

Près de 13 conférences et ateliers de travail seront organisés à l’occasion du “MIT 2018” qui vise principalement à développer le tourisme durable, environnemental et écologique, selon l’organisateur du salon.