A travers le concours «Be There with Hyundai», un supporteur tunisien créera le slogan du bus réservé aux Aigles de Carthage et partira vivre toute l’expérience en Russie.

Le constructeur automobile Hyundai Motor Company, partenaire officiel de la FIFA, a lancé un concours du meilleur slogan «Be There With Hyundai» à l’occasion de la Coupe du Monde FIFA, Russie 2018. La compétition est ouverte à tous les supporteurs majeurs à travers le monde, y compris les fans tunisiens.

Comment réaliser le rêve ?

Les supporteurs des Aigles de Carthage peuvent réaliser leur rêve en participant à la première phase de ce jeu concours (qui prend fin le 28 février 2018). Le concept du jeu donne l’occasion aux participants de créer et de proposer leurs slogans pour soutenir l’équipe nationale qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Il suffit d’utiliser le lien suivant : www.FIFA.com/theclub

En avril, trois finalistes pour chaque slogan d’équipe seront choisis et une nouvelle ronde de votes en ligne débutera pour déterminer le slogan gagnant qui figurera sur le bus Hyundai dédié aux aigles de Carthage pour les déplacements pendant la coupe du monde. Le fan ayant créé le slogan gagnant sera récompensé par une expérience exclusive et immersive, en prenant part au «Team Bus Convoy», le convoi officiel de l’équipe nationale.

Le gagnant remportera un voyage en Russie, il séjournera dans un hôtel à partir duquel il embarquera dans un véhicule du convoi officiel Hyundai accompagnant l’autobus de l’équipe nationale et assistera à un match sélectionné pour la Coupe du Monde FIFA 2018™.

Pourquoi la créativité ?

Les propositions de slogans seront jugées en fonction de leur originalité, de leur créativité et de leur capacité à refléter les valeurs de l’équipe concernée. Hyundai a choisi ces critères vu leurs adéquations avec sa culture d’entreprise. Un slogan peut changer la vie d’une personne et une idée peut conduire à réaliser le rêve d’un supporteur fan de son équipe.

La société Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, s’inscrit dans cette dynamique lancée par la société mère et s’engage à accompagner le gagnant et lui confier une graduation spéciale digne d’un talent tunisien primé par le géant automobile Hyundai. Alpha Hyundai Motor invite les jeunes tunisiens à participer massivement au concours pour la période restante et ce pour contribuer au choix des meilleurs slogans pour les Aigles.

Pour plus d’informations sur le mécanisme du jeu : http://www.hyundai.com.tn/actualities/19

Hyundai Motor Company, en bref

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company s’est engagée à devenir un partenaire de vie pour les automobiles et au-delà. La société est à la tête du groupe Hyundai Motor, une structure d’affaires innovante capable de mettre en action des ressources allant du fer en fusion jusqu’aux voitures finies. Hyundai Motor dispose de huit bases de fabrication et de sept centres techniques et de conception dans le monde entier, et en 2015, elle a vendu 4,96 millions de véhicules dans le monde. Avec plus de 110.000 employés à travers le monde, Hyundai Motor continue d’améliorer sa gamme de produits par des modèles localisés et s’efforce de renforcer son leadership en matière de technologies propres.

Alpha Hyundai Motor en bref

La société Alpha Hyundai Motor a maintenu en 2016 sa vitesse de croisière en Tunisie avec plus de 3.500 véhicules vendus. Pour 2018, elle vise encore de la croissance aussi bien par le biais d’un élargissement de sa gamme à travers de futurs modèles très huppés et à la pointe de la technologie, que par le développement de son réseau.