L’Organisation des Nations unies a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance envers la Tunisie pour ses contributions continues aux opérations onusiennes de maintien de la paix.

“La Tunisie est restée, durant plus de cinquante anx, un partenaire résolu des Nations unies dans le maintien de la paix. Nous sommes reconnaissants pour les services et les contributions des Casques bleus tunisiens”, rapporte le centre d’information des Nations unies à Tunis, citant Jean-Pierre Lacrois, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix

Les Nations unies ont produit une collection de posters rendant hommage aux femmes et hommes casques bleus de Tunisie. En effet, intitulée “Merci la Tunisie pour votre contribution et sacrifice”, la collection a été publiée dans le cadre d’une campagne mondiale de communication qui vient d’être lancée par l’ONU et qui se poursuivra jusqu’au 29 mai 2018, date à laquelle elle célébrera la Journée internationale des casques bleus des Nations unies.

Lancée sous le slogan “Merci à vous casques bleus pour votre service et sacrifice”, la campagne a pour objectif de sensibiliser le public et de susciter la reconnaissance envers les pays contributeurs en personnels militaires et forces de police, mais aussi envers les casques bleus et leurs familles.

Plus d’un million de femmes et d’hommes ont travaillé dans les opérations de maintien de la paix, qui se sont affirmées comme l’un des instruments les plus efficaces dont l’ONU dispose pour aider les pays qui en ont besoin à entreprendre la délicate transition du conflit à la paix et à la reconstruction, rappelle le centre d’information. Ces opérations sont menées dans le cadre d’un partenariat mondial impliquant plus de 120 pays.

Selon les données actualisées en décembre 2017, la Tunisie fournit 234 casques bleus à cinq opérations de maintien de la paix en République centrafricaine, au Darfour, en République démocratique du Congo, au Mali et à Haiti, précise-t-on de même source.

“Les casques bleus et leurs familles font de grands sacrifices. ils risquent leur vie et sont confrontés à des conditions très difficiles. Certains y laissent malheureusement leur vie. Depuis 1948, 3700 casques bleus dont 20 de nationalité tunisienne, ont péri au service de la paix”, déplore l’organisation onusienne.