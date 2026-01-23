Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé jeudi, une séance de travail avec la Coordinatrice résidente et les représentants des agences, fonds et programmes relevant du système des Nations Unies accrédités en Tunisie, et ce, dans le cadre du renforcement des programmes de coopération et de partenariat existants entre la Tunisie et le système des Nations Unies,

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a salué la solidité des relations historiques unissant la Tunisie à l’Organisation des Nations Unies, fondées sur la confiance mutuelle, le respect et le dialogue, ainsi que sur un engagement commun en faveur des principes du multilatéralisme, de la coopération internationale et de l’action collective face aux défis mondiaux.

La Tunisie, a-t-il dit, est profondément convaincue que l’action multilatérale et le rôle central des Nations Unies demeurent, plus que jamais, une nécessité stratégique incontournable pour garantir la stabilité et le développement, notamment au regard des crises successives, des tensions géopolitiques, des fluctuations économiques et de la montée des tendances unilatérales que connaît le monde.

Le ministre a salué l’appui technique, financier et institutionnel apporté par le système des Nations Unies à la Tunisie, en particulier dans le contexte des défis économiques, sociaux et climatiques actuels.

Il a souligné que la coopération entre la Tunisie et le système des Nations Unies couvre des domaines vitaux, notamment le développement humain et l’inclusion sociale, la santé et la protection sociale, l’éducation, la jeunesse et l’enfance, l’égalité des sexes, la gouvernance et l’État de droit, la gestion des migrations et la protection des groupes vulnérables, ainsi que les transitions numérique, industrielle et environnementale.

Il a, à cet égard, salué les efforts du Bureau de la Coordinatrice résidente visant à renforcer la coordination et la complémentarité entre les différentes agences onusiennes en Tunisie.

Dans ce contexte, le ministre a annoncé que son département assurera, en collaboration avec le système des Nations Unies et les autres structures nationales concernées, la coordination du processus d’élaboration du nouveau Cadre de coopération entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies pour la période 2027-2031, de manière à en garantir la cohérence avec le Plan du développement économique et social 2026-2030 et les priorités nationales du pays.

De son côté, Mme Rana Taha, Coordinatrice résidente du système des Nations Unies, a salué, au nom des agences, fonds et programmes des Nations Unies, les relations de coopération étroites entre l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement tunisien, soulignant la place particulière de la Tunisie en tant que partenaire actif de l’Organisation dans la défense et la promotion du multilatéralisme.

Elle a réaffirmé l’engagement du système des Nations Unies à poursuivre son appui à la Tunisie et à l’accompagner dans son parcours de développement conformément aux priorités qui découleront du Plan de développement, dans le respect du principe de l’appropriation nationale, exprimant l’ambition de l’Organisation d’élever le niveau de la coopération vers davantage d’efficacité.

Dans ce même contexte, la Coordinatrice résidente a évoqué l’initiative du Secrétaire Général « ONU 80 », visant à moderniser l’Organisation et à la rendre plus efficace face aux défis actuels, ce qui appelle à un approfondissement de la coordination stratégique avec la Tunisie à travers une meilleure mobilisation des ressources disponibles dans le cadre de programmes transversaux porteurs de solutions transformatrices et durables, offrant des opportunités d’impact qualitatif dans divers secteurs.

La réunion a également été marquée par une présentation des représentants des agences, fonds et programmes des Nations Unies accrédités en Tunisie sur leurs activités et programmes en cours dans les domaines de l’enfance, de la santé, du développement industriel, de l’autonomisation des femmes, de la gestion des migrations et des infrastructures. Cette présentation a été suivie d’un dialogue interactif portant sur les moyens de renforcer la coopération, d’améliorer l’efficacité des programmes et de mobiliser des ressources financières innovantes, afin de générer un impact tangible au bénéfice des catégories et des régions les plus nécessiteuses.

Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’engagement de la Tunisie à assumer son rôle de partenaire fiable et responsable au sein du système multilatéral des Nations Unies, soulignant l’importance du respect du principe de l’appropriation nationale des politiques publiques et appelant à un système international plus équitable en matière de financement du développement, tenant compte des spécificités des pays et des défis existants.