“La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde un prêt de 38 millions d’euros à Figeac Aero pour élargir sa production en Tunisie et au Maroc”, a indiqué, mardi 20 février, le vice-président de la BERD en charge des opérations bancaires, Alain Pilloux.

Lors d’une conférence organisée à l’usine de Figeac Aero El Mghira (gouvernorat de Ben Arous), il a ajouté que la BERD et l’Union européenne (UE) joignent leurs forces pour apporter du soutien à l’économie tunisienne, et plus particulièrement à la chaîne d’approvisionnement de l’industrie aérospatiale, dans le cadre d’un nouveau projet avec Figeac Aéro Tunisie et les petites et moyennes entreprises sous-traitantes.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’une plus vaste initiative, le “Programme pour la compétitivité des chaînes de valeur” financé par l’UE et mis en œuvre par la BERD en Tunisie, au Maroc, en Egypte et en Jordanie, a-t-il précisé.

Ce programme, a souligné le directeur de Figeac Aero Tunisie, Olivier Sergent vise à améliorer les performances des PME sous-traitantes locales de Figeac afin de constituer une chaîne d’approvisionnement plus solide pour Figeac Aéro et d’améliorer les performances du secteur aéronautique en Tunisie.

Il a rappelé que Figeac Aéro, groupe spécialisé dans la sous-traitance aéronautique, est un acteur majeur de la production d’aérostructures et de pièces métalliques de haute précision pour les grands constructeurs de l’aéronautique, comme Airbus, et à leurs fournisseurs. Outre ses sites industriels en France, Mexique et aux Etats-Unis, le groupe produit également en Tunisie et au Maroc.

Les représentants des entreprises actives dans le secteur aéronautique ont mis l’accent, à cette rencontre, sur le développement qu’a connu l’industrie aérospatiale tunisienne ces dix dernières années, avec près de 80 entreprises employant 13 000 personnes. Cette industrie tunisienne couvre tous les métiers dédiés à l’aéronautique, notamment les services de conception et d’ingénierie, la maintenance, l’usinage et en particulier l’usinage de précision, le câblage, la fabrication d’aérostructures, le traitement de surface et les composites.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en 2012, la BERD a investi plus de 640 millions d’euros répartis sur 32 projets dans le pays et a apporté à ce jour son soutien à près de 530 PME tunisiennes sous forme de services de conseil.