Le ministre guinéen des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamadi Touré, effectuera, du 18 au 21 février 2018, une visite de travail en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui, et ce à l’occasion de la tenue des travaux de la 5ème session de la commission mixte tuniso-guinéenne (les 19 et 20 février 2018).

Plusieurs accords et mémorandums d’entente seront signés entre les deux pays dans divers domaines de coopération politique et économique, tels que le développement technologique et industriel, la poste et les technologies de l’information et de la communication, l’agriculture, les affaires sociales, la formation professionnelle et technique et la politique, précise un communiqué du département des Affaires étrangères tunisien.

“Cette visite constitue une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale qui connaît une dynamique exceptionnelle, notamment après l’ouverture, en mars 2017, d’une ligne aérienne directe entre Tunis et Conakry”, lit-on dans le document.

Les deux pays vont également se concerter sur les différentes questions africaines et internationales d’intérêt commun.

A rappeler que la commission mixte tuniso-guinéenne ne s’est pas tenue depuis 16 ans, car la dernière session remonte à septembre 2002 à Conakry.