Zaghouan : 35 opérations d’investissement agricole approuvées

La commission régionale d’octroi d’avantages dans le secteur agricole à Zaghouan vient d’approuver 35 opérations d’investissement privé. C’est ce qu’a indiqué le directeur régional de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) à Zaghouan, Samir Marzouk.

Le montant global des opérations d’investissement approuvées est de 4 millions de dinars, dont des crédits ainsi que des subventions (942 mille dinars), a-t-il précisé.

Ces financements permettront la création de divers projets agricoles dont 14 liés à la plantation d’arbres fruitiers et d’oliviers et 21 à l’acquisition de matériels agricoles, le forage de puits et l’élevage.