L’agence Tunis Afrique Presse (TAP) a organisé,e mercredi 27 décembre, une conférence-débat sur le thème “la Tunisie au mondial-2018, quels enjeux économiques?”, qui s’est déroulée en présence notamment de la ministre de la Jeunesse et des Sports, et du président-directeur général de l’agence TAP, ainsi que des représentants de plusieurs organismes et structures concernés.

Les participants à cette rencontre ont été unanimes à souligner l’importance de mettre en place un plan de promotion des produits tunisiens à l’occasion de la participation de la sélection nationale au mondial-2018, et de fournir tout le matériel logistique nécessaire pour la réalisation de cet objectif.

Ils ont mis l’accent sur la nécessité de conjuguer tous les efforts pour mettre en place un plan d’action visant à promouvoir les produits touristique, économique et culturel tunisiens, et à lancer une structure unique chargée de la gestion et de l’exécution du programme de promotion. Ils ont estimé nécessaire de faire appel à des experts pour la mise en oeuvre d’un plan de travail efficace et de tirer profit des précédentes participations du onze national au mondial.

D’autre part, les intervenants ont mis l’accent sur le rôle important que peut jouer l’ambassade de Tunisie à Moscou dans la réussite de cette opération promotionnelle, en travaillant de concert avec les différents acteurs économiques, culturels et touristiques afin de fournir une importante base de données, tout en veillant à mener une bonne campagne médiatique et de communication.

Parmi les propositions avancées, la création d’un poste d'”attaché sportif” dans les différentes représentations diplomatiques qui sera chargé de détecter les opportunités d’investissement dans le domaine sportif et de faciliter la participation des équipes et sélections tunisiennes à l’étranger.

Ils ont appelé à raffermir les liens entre les différentes structures et institutions nationales à l’intérieur et à l’extérieur du pays, afin de conférer plus d’efficacité et de professionnalisme à l’opération de promotion lors du mondial, dans le cadre du respect des règlements de la Fifa en ce qui concerne l’utilisation du logo du mondial, les activités de la sélection et les mouvements au sein des espaces réservés aux sélections nationales.