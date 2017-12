Une délégation de la compagnie internationale «Trident Energy» vient d’exprimer sa volonté d’investir en Tunisie en évoquant un projet d’investissement de l’ordre de 350 millions de dollars américains dans les champs pétroliers et gaziers en Tunisie, et ce dans les 5 prochaines années.

Cette déclaration a été faite par les représentants de Trident Energy lors de leur entretien, le 26 décembre 2017 à Tunis, avec le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, en présence du PDG de l’ETAP, Moncef Matoussi, et le directeur général des hydrocarbures, Hédi Hérichi.

A noter que Trident Energy est une société pétrolière internationale dirigée par Jean-Michel Jacoulot, ex-CEO de Perenco, et financée par Warburg Pincus, un investisseur de capital de croissance très actif dans le domaine de l’énergie. Trident Energy opère aujourd’hui près de 50.000 barils par jour en Guinée Équatoriale.

L’objectif de Trident Energy est d’acquérir des champs en milieu de vie productive, pour en augmenter la production et les réserves et en étendre la durée de vie économique. Jacoulot et son équipe ont exprimé leur souhait d’investir en Tunisie, pays dans lequel ils ont identifié de nombreuses opportunités de croissance renouvelée soutenue par une main-d’œuvre nationale qualifiée.

Leur plan d’investissement d’environ 350 millions comprend à la fois des projets de redéveloppement et d’exploration.