Le Bloc parlementaire de tendance nationaliste a affirmé que la décision des Emirats arabes unis d’interdire aux Tunisiennes de prendre les vols de la compagnie Emirates “prend à la légère l’Etat (tunisien), foule aux pieds les lois internationales en matière de liberté de voyage et cible en premier lieu la femme tunisienne”.

Dans un communiqué rendu public lundi, il estime que la décision des Emirats “est une grave insulte au peuple tunisien tout entier” et constitue “une agression envers la Tunisie et son mode de vie étant donné que la femme tunisienne représente l’image de la Tunisie moderne et évoluée grâce aux acquis de la femme prônant l’égalité totale avec l’homme”.

Le Bloc parlementaire salue en revanche la décision du ministère des Transports d’interdire à la compagnie Emirates les aéroports tunisiens. Il demande au ministère des Affaires étrangères de prendre “des mesures plus fermes dont le rappel de l’ambassadeur de Tunisie à Abu Dhabi afin que les Emirats soient conscients que la dignité des Tunisiens et des Tunisiennes n’est pas à marchander et la volonté de la Tunisie d’élargir le champs de la coopération et du partenariat avec les pays frères et amis n’implique pas de brader ses positions politiques de principe et de s’aligner sur tout autre partie”.

Le groupe parlementaire nationaliste rejette, par ailleurs, “toutes les explications apportées par les Emirats pour justifier cette mesure”, fustigeant son caractère “ségrégationniste” et sa dimension “politique” qui vise, selon lui, à “faire chantage à l’Etat tunisien et lui imposer des politiques et des positions contraires à sa souveraineté nationale”.

A rappeler que la porte-parole de la présidence de la République, Saida Garrach, a indiqué dans une interview radiophonique lundi que “les autorités émiraties avaient reçu des renseignements selon lesquels des combattants s’apprêtaient à quitter la Syrie et l’Irak et craignent la possibilité qu’un attentat terroriste ne soit perpétré aux Emirats par des femmes soit tunisiennes ou en possession de passeports tunisiens”.

La compagnie aérienne Emirates avait décidé vendredi d’interdire aux Tunisiennes de prendre ses vols à destination des Emirats ou par correspondance, rappelle-t-on.