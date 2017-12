Une rencontre baptisée “48 hours count down 2.0” sera organisée du 22 au 24 décembre 2017 à Hammamet par “Micro Mentor Tunisia (plateforme en ligne qui met en relation des entrepreneurs et des mentors), en collaboration avec CoZi Coworking Cafe et le centre tunisien de l’entreprenariat sociale (Social Entrepreneurship).

A travers “48 hours countdown”, Micro Mentor mise sur le potentiel créatif et innovant des jeunes de la Tunisie. Au-delà des réformes économiques et du rôle de l’Etat, ces derniers peuvent créer le changement et apporter leur contribution au développement de leurs régions.

Selon un communiqué de presse publié Micro Mentor, cette rencontre a pour objectif de créer des opportunités multiples d’emploi pour les jeunes âgés entre 15 et 24 ans, en particulier les jeunes femmes, dans la région du Maghreb.

Cette manifestation permettra aux jeunes de tisser des liens avec des investisseurs et fournisseurs de services financiers de la région et de développer leurs idées et activités.

L’événement s’articule autour d’une compétition en trois catégories :

Startup Reactor : compétition pour le développement d’idées d’affaires innovantes et rentables. Les quatre gagnants remportent chacun un abonnement de 6 mois à un Coworking space.

Marketing Hero : compétition entre start ups présentant un important potentiel de croissance. Le gagnant remportera un package marketing offert par ZigrUP.

The Starter Pack : compétition entre jeunes intéressés par l’entrepreneuriat social.la valeur de 3000 Dinars en équipements.

Financé par le gouvernement des Pays Bas, le projet “Coworking pour l’emploi durable” est un programme élaboré par les partenaires de l’alliance Hivos et Mercy Corps, en collaboration avec diverses organisations partenaires locales dans toute la région du Maghreb.