Bizerte : Sejnane se dote d’un projet de développement intégré

Le conseil régional de développement à Sejnane (gouvernorat de Bizerte) a récemment approuvé le projet de développement intégré des zones montagneuses et forestières dans la région, notamment au mont Chitana et Choucha.

Ce projet, dont le coût est estimé à 15 millions de dinars, vise à améliorer les conditions socio-économiques des populations rurales et à promouvoir une meilleure protection et gestion des ressources naturelles dans les zones montagneuses et forestières de la délégation de Sejnane.

Cofinancé par la Banque mondiale, ce projet, qui s’étale sur six ans à compter de début 2018, porte notamment sur le renforcement de l’infrastructure de base, la création de sources de revenu dans les activités liées au domaine forestier (élevage, apiculture, distillation de plantes aromatiques…), le lancement de groupements de développement et la consécration de la gouvernance locale, selon le commissaire régional au développement agricole, Khelifa Hammami.