La commission nationale chargée du suivi de la réalisation du projet d’unités intégrées de production d’acide phosphorique et sulfurique à Gabès s’est réunie, jeudi, au siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah.

La réunion a été consacrée à l’accélération des mesures de choix du site pour l’aménagement du projet d’unités intégrées qui abritera notamment les unités du groupe chimique tunisien et sera conforme aux standards nationaux en matière de sécurité et du respect de l’environnement.

Selon les études de faisabilité, géologique et sociale du projet, deux sites ont été retenus sur quatre lors de cette réunion, a indiqué le gouverneur de Gabès Mongi Thameur, précisant que les sites “Zamla Bidha” et “Sefia” à Menzel Lahbib ont été sélectionnés parmi ceux de “Mkhacherma” et “Jebal Idoudi”.

La même source a ajouté que le projet sera examiné prochainement en conseil ministériel pour choisir le site définitif du projet.

Présidée par un représentant de la présidence du gouvernement, la commission est composée du gouverneur de Gabès et de représentants de onze ministères et du Groupe chimique tunisien.